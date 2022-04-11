На тот момент в авто никого не было.

Украинский хореограф Илона Гвоздева, которая сейчас вместе с детьми находится за границей, рассказала, что российские оккупанты обстреляли автомобиль ее супруга.

К счастью, в тот момент в машине никого не было. Но сам автомобиль SKYLINE пострадал.

"Вспоминаю, как ты первый раз позвал меня проехать с тобой на твоем SKYLINE, и мы стояли на "Старте" на соревнованиях на Чайке, тогда мне было так страшно, и в то же время я так гордилась тобой и твоей смелостью! То, как ты дрифтовал на нашей свадьбе навсегда останется в сердце", – написала Илона.

Она добавила, что они с мужем обязательно купят новый автомобиль, а сейчас самое главное - это жизнь.

"Мы с тобой еще такие молодые, энергичные, еще заработаем и купим еще лучшую машину, но эту оставим как память. Все лучшее у нас еще впереди", - добавила Гвоздева.

Напомним, ранее Илона Гвоздева предложила отправлять на народный суд звезд, которые молчат о войне в Украине.

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