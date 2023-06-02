С 2014 года Даниил Подыбайло писал песни о войне.

В боях под Бахмутом погиб музыкант Даниил Подыбайло из Мариуполя. Он защищал Украину в составе территориальной обороны, а до этого помогал военным в блокадном городе.

"Война забирает лучших сыновей украинского народа. Защищая судьбу будущих поколений, в боях под Бахмутом погиб выпускник Мариупольского университета Даниил Подыбайло. Еще в студенческие годы парень проявлял исключительные патриотизм и любовь к родной стране. Даниил писал песни об АТО, организовывал концерты и выезды музыкальных групп в воинские части", - сообщили в Мариупольском государственном университете.

С 2014 года Подыбайло называли "сыном полка". Он почти все время проводил в центре "Новый Мариуполь", который основала и возглавила его мать Мария Подыбайло. Парень участвовал в митингах, писал песни и "рвался" защищать Украину, однако тогда он был очень юным.

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Он не был профессиональным музыкантом, однако жители Мариуполя хорошо его знали. Он всегда выступал на концертах, о нем говорили на телевидении.

Как сообщает сайт 0629.com.ua, Подыбайло изучал IT и мечтал запустить свой бизнес. Полномасштабная война РФ против Украины застала его в родном Мариуполе, он оставался там и помогал ВСУ. Командир музыканта, попросивший не раскрывать свою фамилию, заявил, что именно благодаря Подыбайлу весь мир узнао о первых авиационных обстрелах города, которые устраивали россияне.

Музыкант чудом вырвался из блокады. Ему удалось уехать из Мариуполя и обмануть оккупантов. Он прошел допросы, парня пропустили через все блокпосты россиян. Потом Подыбайло пошел воевать, он защищал Украину в составе ТрО. Он участвовал в боях за освобождение Харьковской области, стоял на защите Киевской. Затем музыкант воевал под Бахмутом.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб режиссер известного телеканала, ушедшего на фронт с первых дней великой войны.

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