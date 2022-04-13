Светлана перенервничала из-за войны в Украине и попала в больницу.

Украинская певица Светлана Тарабарова в Ивано-Франковске попала в больницу из-за постоянных стрессов на фоне войны. Сейчас она лежит под капельницей.

"Вероятно, звучит банально, но: люди, берегите себя! Где бы вы ни были и что бы ни делали – помните, что резервы организма хоть и большие, но не бескрайние. Или тело найдет способ напомнить вам... Конечно, война. Все мы сейчас солдаты и не время скулить. Так что просто берегите себя, найдите 5 минут сегодня, чтобы почитать о "синдроме уцелевшего", о важности восстановления нервной системы и тела, чтобы не терять потом 5 дней на лечение", – сказала Тарабарова.

Она добавила, что кризис уже миновал, но ей еще нужно полежать в больнице. Из-за госпитализации у нее сорвалось несколько благотворительных концертов, на которых она должна была собрать деньги для помощи Украине.

Напомним, ранее Тарабарова прокомментировала свое состояние на фоне войны.

Вас также могут заинтересовать новости: