Певица впервые стала мамой / instagram.com/serega_sereda
Украинская певица MamaRika сегодня впервые стала мамой. Артистка родила сына юмористу Сергею Середе.
"Теперь мы официально самые счастливые", - подписала снимок звезда.
В свою очередь супруг артистки поблагодарил ее за сына. Он опубликовал в Instagram фотографию, которая была сделана сразу после родов.
"Спасибо за сына", - подписал фото юморист.
Поклонники засыпали супругов комплиментами и пожелали здоровья и новоиспеченным родителям, и малышу.
"Вот это радость! Поздравляем!", "Здоровья сыну", "Пусть Бог хранит вашего сыночка", "Поздравляю с родением первенца", - пишут поклонники в комментариях.
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