Певица сегодня родила сына.

Украинская певица MamaRika сегодня впервые стала мамой. Артистка родила сына юмористу Сергею Середе.

"Теперь мы официально самые счастливые", - подписала снимок звезда.

В свою очередь супруг артистки поблагодарил ее за сына. Он опубликовал в Instagram фотографию, которая была сделана сразу после родов.

"Спасибо за сына", - подписал фото юморист.

Поклонники засыпали супругов комплиментами и пожелали здоровья и новоиспеченным родителям, и малышу.

"Вот это радость! Поздравляем!", "Здоровья сыну", "Пусть Бог хранит вашего сыночка", "Поздравляю с родением первенца", - пишут поклонники в комментариях.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич