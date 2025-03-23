Народный артист Украины Иво Бобул признался, что ему предлагали сменить гражданство иполучитьь российский паспорт.
По словам певца, до начала полномасштабной войны представители украинского шоу-бизнеса часто ездили с концертами в РФ. Он тоже не был исключением, ведь в стране-агрессоре хорошо принимали наших артистов.
"Конечно, мы туда ездили. Много ездили. Как принимали украинцев? Прекрасно. Им нравился украинский язык, наши песни. Еще когда в армии служил, ездил с оркестром по городам - пели и "Водограй", и "Червону руту". Я уже не говорю о народных песнях. И все это хорошо принималось, а еще интересно - они понимали слова. Тогда еще не было такой пропаганды. Это уже потом началось: "Хочешь быть на их телевидении - прими гражданство, оставайся в России". Было такое, конечно", - рассказал Иво Бобул в интервью для OBOZ.UA.
Мужчина добавил, что ему предлагали строить карьеру в РФ, однако он не согласился. О том периоде украинский певец вспоминает так:
"Мне предлагали ехать в Москву, когда стал лауреатом нескольких всесоюзных конкурсов. Я говорил: "Нет, мне в Украине лучше всего. Она моя опора" - и это не какие-то возвышенные слова. Несколько раз, помню, выступал с оркестром в московском Театре эстрады, а потом еще с гастролями ездил. Это были плановые выступления, я же работал в филармонии во времена Союза. Мы ездили туда, их артисты - приезжали сюда. А когда Украина стала независимой, я был там всего несколько раз, не более".
Напомним, ранее певец Павел Зибров рассказал, как ему предлагали переехать в РФ.