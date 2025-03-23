Певец отметил, что это было много лет назад.

Народный артист Украины Иво Бобул признался, что ему предлагали сменить гражданство иполучитьь российский паспорт.

По словам певца, до начала полномасштабной войны представители украинского шоу-бизнеса часто ездили с концертами в РФ. Он тоже не был исключением, ведь в стране-агрессоре хорошо принимали наших артистов.

"Конечно, мы туда ездили. Много ездили. Как принимали украинцев? Прекрасно. Им нравился украинский язык, наши песни. Еще когда в армии служил, ездил с оркестром по городам - пели и "Водограй", и "Червону руту". Я уже не говорю о народных песнях. И все это хорошо принималось, а еще интересно - они понимали слова. Тогда еще не было такой пропаганды. Это уже потом началось: "Хочешь быть на их телевидении - прими гражданство, оставайся в России". Было такое, конечно", - рассказал Иво Бобул в интервью для OBOZ.UA.

Видео дня

Мужчина добавил, что ему предлагали строить карьеру в РФ, однако он не согласился. О том периоде украинский певец вспоминает так:

"Мне предлагали ехать в Москву, когда стал лауреатом нескольких всесоюзных конкурсов. Я говорил: "Нет, мне в Украине лучше всего. Она моя опора" - и это не какие-то возвышенные слова. Несколько раз, помню, выступал с оркестром в московском Театре эстрады, а потом еще с гастролями ездил. Это были плановые выступления, я же работал в филармонии во времена Союза. Мы ездили туда, их артисты - приезжали сюда. А когда Украина стала независимой, я был там всего несколько раз, не более".

Напомним, ранее певец Павел Зибров рассказал, как ему предлагали переехать в РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: