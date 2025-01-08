Он объяснил, почему согласился на это.

Украинский певец и участник Нацотбора на "Евровидение-2025" ENLEO, который попал в скандал с российской музыкой, рассказал о своей личной жизни. В частности, он признался, действительно ли был в отношениях с телеведущей и участницей "Женского Квартала" Лерой Товстолес.

Не секрет, что в 2023 году Лера опубликовала романтическое фото с артистом. После этого поговаривали, что они вместе, хотя официального подтверждения этой информации не было. Однако сейчас исполнитель решил расставить все точки над "і" и раскрыл правду.

"Это был пиар-ход. Это было очень спонтанно. Моя пиарщица на тот момент, сказала, что есть такая девушка, хочет такой прикол сделать. Я посмотрел такой: "Ого, очень красивая девушка". Я был не против", - сказал мужчина в интервью Славе Демину.

Он добавил, что воспринял идею юмористки просто как работу. Поэтому не видел в этом чего-то особенного.

"Это о работе, актерстве. Когда это на площадке, вас камеры снимают - это воспринимается просто как работа".

Что известно об ENLEO

Певец Никита Леонтьев, который выступает под сценическим именем ENLEO, родился в Мариуполе. Сначала публиковал ролики в TikTok, на которых пел кавер-версии известных песен. Позже участвовал в шоу "Голос страны-11". Сейчас исполняет свои композиции и выпустил дебютный альбом "Молодость" в ноябре 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что украинский певец Вадим Олейник поставил на паузу четырехлетние отношения с девушкой.

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