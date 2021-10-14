Сейчас певец лечится антибиотиками и гормонами, дышит через кислородную маску. Он находится в ясном сознании.

Состояние российского певца Александра Серова в настоящее время тяжелое. У него развилась дыхательная недостаточность II степени на фоне коронавируса.

Как передает телеграм-канал Mash, на прошлой неделе 67-летний певец был госпитализирован с коронавирусом. В настоящее время он в реанимации. Состояние тяжелое, легкие поражены на 50-75% (степень КТ-3). Также у Серова развилась дыхательная недостаточность II степени — минимальная активность вызывает одышку.

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Течение болезни осложняется сахарным диабетом, который перешел в состояние декомпенсации — на фоне гормональной терапии. Есть риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Сейчас певец лечится антибиотиками и гормонами, дышит через кислородную маску. Он находится в ясном сознании, стабилен.

Кто такой Александр Серов

Александр Серов родился 24 марта 1951 года в селе Ковалевка Николаевской области Украины.

Музыкой увлекся в школе: играл в школьном оркестре на альте. Поймав по радиоприемнику песню Delilah, открыл для себя мир музыки Тома Джонса. С этого момента судьба Александра Серова была предопределена.

В 2011 году Александр Серов был удостоен звания "Народный артист Украины".

В сотрудничестве с композитором Игорем Крутым исполнил такие популярные музыкальные произведения, как: "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна" на стихи Риммы Казаковой, "Я люблю тебя до слёз" и "Звёздопад" на стихи Игоря Николаева.

В январе 2020 года в СБУ в ответ на запрос СМИ сообщили, что певцу Александру Серову въезд в Украину не запрещала несмотря на незаконное посещение им оккупированного Крыма в 207 году. В то же время, в ведомстве отметили, что Государственная пограничная служба Украины была проинформирована о факте нарушения правил пересечения границ Серовым.

Автор: Виолетта Орлова