Собака была очень грустной, кадры расстрогали сеть.

Украинский телеведущий Константин Грубич показал щемящее видео. Печальные кадры его очень задели.

На видео, которое Грубич выложил в Instagram, пес пришел на могилу своего хозяина. Его привела на кладбище девушка. Собака осталась без владельца, потому что тот погиб на фронте.

Пес будто все понимает. Он касается лапой могилы своего хозяина. Собака была очень грустной, щемящие кадры расстрогали сеть. В комментариях пользователи пишут, что видео с животным также их задело.

Видео дня

Реакция комментаторов на щемящее видео:

"Много фотографий не могу подписывать, очень больно все это видеть и знать, всегда молюсь за наших защитников, пусть все вернутся живые, с большой победой!"

"Ох, как больно... И ужасно грустно"

"Покойся с миром... Навеки в наших сердечках"

"Вечная память Герою!"

"Если выбирать между людьми и животными - я выбираю животных"

Ведущий Константин Грубич-что о нем известно

Полтавский журналист Константин Грубич был ведущим программ "Твій день" и "Знак якості". Он женат. У Грубича двое детей - дочь и сын. Третий ребенок ведущего умер в 2014 году.

Раньше Грубич уже рассказывал о трагической гибели дочери. 17-летняя Ольга поздно ночью шла домой. Когда она переходила дорогу на пешеходном переходе, неизвестный ее сбил. Дочь ведущего находилась в коме, однако она так и не вернулась к жизни.

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