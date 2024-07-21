Nemo анонсировали совместный трек с украинскими певицами.

Известные швейцарские певцы Nemo, которые стали победителями песенного конкурса "Евровидение-2024", выступят с концертом в Украине. Стало известно, когда и где состоится выступление исполнителей во время полномасштабного вторжения.

Как пишет Telegram-канал "Музвар", со сцены фестиваля Atlas United 21 июля объявили, что исполнители дадут концерт в Киеве в следующем году. Выяснилось, что Nemo, которые позиционируют себя небинарной личностью, планировали выступить в украинской столице на нынешнем Atlas United. Однако из-за загруженности графиков, это было невозможно воплотить в жизнь.

Но Nemo не оставят без внимания украинских поклонников и объявили, что их концерт состоится в марте 2025 года в одном из киевских клубов. В рамках мирового турне певцы выступят с концертной программой, в которую войдут новые треки и хиты, в частности, триумфальная песня Евровидения "The Code".

Видео дня

Стоит указать, что Nemo на песенном конкурсе постоянно выражать свою поддержку Украине. За время проведения шоу артисты сдружились с украинками alyona alyona и Jerry Heil. Следовательно, знаменитости решили создать совместный трек, который представят во время первого концерта в Киеве.

Напомним, ранее alyona alyona обратилась к украинцам, которые хейтили победителей "Евровидения-2024".

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