Украинские артисты Тоня Матвиенко и Павел Зибров ошарашили поклонников совместным видео, на котором целуются. Изначально они поцеловали друг друга в щеки, а затем и в губы.
На кадрах заметно, как Тоня пронзительно смотрит в глаза Зиброву, а он держит ее обеими руками за плечи. Когда легенда украинского шоу-бизнеса наклонился, чтобы поцеловать артистку, она мило улыбнулась.
Этот ролик Зибров сопроводил своей песней под названием "Вуса - бренд".
"Обожаю", - подписал видео в Instagram певец.
Как отреагировали пользователи сети
- "Какие вы классные"
- "Очень круто"
- "Я так чувствую, что скоро будет дуэт?"
- "Павел Николаевич, ваши усы - давно бренд. Не представляю вас без усов. Красивое видео"
Отметим, Павел Зибров дружил с покойной мамой Тони - Ниной Матвиенко, которая умерла из-за онкологии.
Напомним, ранее Павел Зибров раскрыл секрет своего счастливого брака.
"Самое важное - это говорить и уметь слышать друг друга, не таить обид, а откровенно обо всем говорить", - отметил певец.