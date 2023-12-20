Они снялись в "романтическом" видео.

Украинские артисты Тоня Матвиенко и Павел Зибров ошарашили поклонников совместным видео, на котором целуются. Изначально они поцеловали друг друга в щеки, а затем и в губы.

На кадрах заметно, как Тоня пронзительно смотрит в глаза Зиброву, а он держит ее обеими руками за плечи. Когда легенда украинского шоу-бизнеса наклонился, чтобы поцеловать артистку, она мило улыбнулась.

Этот ролик Зибров сопроводил своей песней под названием "Вуса - бренд".

Видео дня

"Обожаю", - подписал видео в Instagram певец.

Как отреагировали пользователи сети

"Какие вы классные"

"Очень круто"

"Я так чувствую, что скоро будет дуэт?"

"Павел Николаевич, ваши усы - давно бренд. Не представляю вас без усов. Красивое видео"

Отметим, Павел Зибров дружил с покойной мамой Тони - Ниной Матвиенко, которая умерла из-за онкологии.

Напомним, ранее Павел Зибров раскрыл секрет своего счастливого брака.

"Самое важное - это говорить и уметь слышать друг друга, не таить обид, а откровенно обо всем говорить", - отметил певец.

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