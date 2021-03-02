Популярный певец, отец украинской эстрады Павел Зибров стал гостем шоу "Звезды, слухи и Галливуд" на телеканале ТЕТ.Читайте такжеУмер известный композитор и автор песен Зиброва и Повалий
На вопрос ведущего, согласен ли артист за 270 тысяч долларов сбрить свои усы, Зибров ответил отрицательно, но назвал более приемлемую сумму – за миллион долларов он готов распрощаться с ними.
Кто такой Павел Зибров?
Зибров Павел (род. 22 июня 1957 года) — украинский эстрадный певец (баритон), композитор. Народный артист Украины.
Среди самых известных песен артиста - "Хрещатик", "Женщина любимая", "Польська залізниця Лова-Лова".
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