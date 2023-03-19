Американская актриса и фотомодель на шестом десятке выглядит так, как будто ей не больше 40-ка.

Актриса, фотомодель и звезда американского телесериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон поразила своим роскошным внешним видом. Сейчас ей 55 лет, но выглядит она явно моложе своего возраста.

Так, в Instagram-профиле знаменитости появилось видео с ее участием. На кадрах видно лицо Андерсон крупным планом, поэтому можно рассмотреть, что у нее нет ни единой морщинки, а кожа - чистая, здоровая, имеет естественный блеск.

На видео звезда позирует в классическом костюме с оверсайз-пиджаком светло-серого цвета. Ее волосы аккуратно собраны сзади, а на лице - повседневный макияж. Образ выглядит настолько самодостаточным, что она решила не дополнять его аксессуарами.

Видео дня

Следует отметить, что у Памелы Андерсон в 55 лет довольно насыщенная модельная жизнь - после перерыва в карьере длиной в несколько лет (после которого модели обычно не могут вернуться в карьеру полноценно) она стала лицом бренда Hugo Boss на показе весна-лето 2023.

"Я люблю бросать себе вызов", - написала Андерсон в Instagram-блоге, за которым следят более двух с половиной миллионов человек.

Реакция соцсетей на видео с Памелой Андерсон

"Это эпоха Возрождения Памелы!"

"Вы - икона!"

"Я ваш настоящий фанат. Пэм - такая наполненная и сильная женщина! Я восхищаюсь!"

"Мы вас обожаем"

Напомним, 55-летняя Памела Андерсон снялась в фотосессии без грамма макияжа.

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