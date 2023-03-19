Актриса, фотомодель и звезда американского телесериала "Спасатели Малибу" Памела Андерсон поразила своим роскошным внешним видом. Сейчас ей 55 лет, но выглядит она явно моложе своего возраста.
Так, в Instagram-профиле знаменитости появилось видео с ее участием. На кадрах видно лицо Андерсон крупным планом, поэтому можно рассмотреть, что у нее нет ни единой морщинки, а кожа - чистая, здоровая, имеет естественный блеск.
На видео звезда позирует в классическом костюме с оверсайз-пиджаком светло-серого цвета. Ее волосы аккуратно собраны сзади, а на лице - повседневный макияж. Образ выглядит настолько самодостаточным, что она решила не дополнять его аксессуарами.
Следует отметить, что у Памелы Андерсон в 55 лет довольно насыщенная модельная жизнь - после перерыва в карьере длиной в несколько лет (после которого модели обычно не могут вернуться в карьеру полноценно) она стала лицом бренда Hugo Boss на показе весна-лето 2023.
"Я люблю бросать себе вызов", - написала Андерсон в Instagram-блоге, за которым следят более двух с половиной миллионов человек.
Реакция соцсетей на видео с Памелой Андерсон
- "Это эпоха Возрождения Памелы!"
- "Вы - икона!"
- "Я ваш настоящий фанат. Пэм - такая наполненная и сильная женщина! Я восхищаюсь!"
- "Мы вас обожаем"
Напомним, 55-летняя Памела Андерсон снялась в фотосессии без грамма макияжа.