Ее спас телефонный разговор с мамой.

Певица Наталья Могилевская вспомнила жуткую иторию, которая приключилась с ней много лет назад. Артистка в интервью Дмитрию Гордону рассказала, что на нее напали грабители.

По ее словам, за победу на "Славянском базаре" ей должны были выплатить премию в размере 6 тысяч долларов. Однако, долгое время ей не отдавали эти деньги.

Она их получили только через 5-10 лет. Тогда эту ситуацию высветили в СМИ, после чего на певицу напали грабители, чтобы отобрать у нее эти деньги.

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"У меня была ситуация... Когда я на "Славянском базаре" победила, мне ту премию не дали, а там 6 тысяч долларов была премия. Мне ее не отдавали 5-10 лет. Она мне уже не нужна была, когда мне ее отдали. Но прошла эта информация в газетах, и что ты думаешь? На меня напали! Это было очень серьезно. Избили меня", - вспомнила Могилевская.

Она рассказала, что грабители ударили ее в лицо сразу после того, как она открыла дверь. Однако, ее спасло то, что в этот момент она разговаривала с мамой по телефону.

"Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я была в квартире. Открыла дверь, получила удар в лицо. Он меня потянул, и я оказалась за секунду на балконе. Но я разговаривала по телефону, и остальные, с кем он был, подумали, что я не одна дома, они сбежали и его оставили", - добавила артистка.

Напомним, ранее Наталья Могилевская ответила, почему у нее нет детей.

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