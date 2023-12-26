Могилевская говорит, что грустит по этому поводу.

Певица Наталья Могилевская приоткрыла завесу своей личной жизни и поделилась своими переживаниями относительно того, что у нее нет детей.

В интервью Дмитрию Гордону артистка призналась, что грустит по поводу того, что ранее не решилась родить ребенка. По ее словам, она была зациклена на работе, поэтому 10 лет у нее не было романтических отношений.

"Честно, я не решилась, потому что у меня не было мужа. Сначала я думала только о карьере, а дальше в какой-то момент я поняла, что если не изменюсь, не стану хорошей женой, которая не зациклена на работе, то ко мне не придет нормальный мужчина. Я думала, что полгода поработаю, а потом выйду замуж и будут дети… И 10 лет я была одинока", - рассказала Могилевская.

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Сейчас Наталья признается, что готова стать мамой. Она верит в то, что судьба подарит ей чудо в виде материнства.

"Я грущу, конечно. И я еще надеюсь", - резюмировала певица.

Напомним, ранее Даша Астафьева ответила, почему у нее до сих пор нет детей. По словам певицы, она к ним пока не готова.

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