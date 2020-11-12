Телеведущий рассказал о случае с гаишником.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук ответил на неудобный вопрос подписчика в своём инста-сториз.

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Фанат спросил у Владимира, был ли у него секс с парнем. Сам шоумен воспринял этот вопрос с юмором и ответил в той же манере.

По его словам, у него не было секса с человеком своего пола. Но он вспомнил один забавный случай, о котором решил рассказать.

«Нет, если не вспоминать про случай, когда меня гаишник остановил, когда я через двойную сплошную проехал», — сказал Остапчук.

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Автор: Диана Могилевич