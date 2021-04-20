Знаменитый голливудский актер Майкл Дуглас трогательно поздравил свою дочь с 18-летием.
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В своем Instagram актер опубликовал совместное фото с Кэрис.
"Милая, это твой папа, желаю тебе самого лучшего 18-летия, которое могла бы иметь любая молодая леди. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, как я горжусь тобой и как я рад видеть, как ты превращаешься в юную леди! С Днем Рождения, Кэрис! Я люблю тебя!", - написал Майкл Дуглас.
Отметим, что Кэрис Зета родилась в 2003 году от Кэтрин Зета-Джонс.
Майкл Дуглас воспитывает троих детей.
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