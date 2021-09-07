Актеры появились вместе на Венецианском кинофестивале.

Американские актеры Джессика Честейн и Оскар Айзек вместе пришли на Венецианский кинофестиваль.

Честейн блистала в макси платье красного цвета с глубоким декольте и множеством страз. А сам Айзек появился на красной дорожке в черном костюме и белой рубашке.

Но внимание поклонников больше привлекли объятия актеров, в результате которых Оскар нежно поцеловал свою коллегу в руку. Конечно, в сети начали активно обсуждать такой его поступок. Фолловеры отмечают, что такое поведение Оскара неуместно, ведь и у него, и у Честейн есть супруги и дети.

Напомним, Оскар Айзек - это американский актёр и музыкант гватемальского происхождения. Лауреат премии Золотой глобус ("Покажите мне героя").

А вот самыми популярными работами Джессики Честейн считаются "Мадагаскар 3", криминальный фильм "Самый пьяный округ в мире" и драма "Цвет времени", "Цель номер один", где она сыграла главную роль - сотрудницу ЦРУ Майю. За эту роль актриса получила "Золотой глобус" и была второй раз номинирована на "Оскар".

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич