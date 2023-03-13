Певица исполнила песню Lift me Up.

На 95-й церемонии награждения премией "Оскар" выступила барбадосская певица Рианна. Ее песня Lift me Up, прозвучавшая в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда" была в одной из номинаций.

Певица приехала перед началом церемонии в панамке и свободной футболке, чем сильно удивила журналистов. Однако на сцене беременная Риана превзошла всех.

Для выступления она выбрала роскошный костюм со стразами от Maison Margiela. Широкие брюки не сковывали движений беременной звезды, а прозрачный верх с черным лифом не скрывал животик певицы.

На сцене Рианна спела Lift me Up, перед этим она сказала, что посвящает свое выступление актеру Чедвику Боузману, сыгравшему Черную Пантеру. Он скончался в 2020 году. У него был рак толстой кишки.

Выступление Рианны поразило фанатов и пользователей сети. Наряд певицы, считают комментаторы, может затмить даже ее красный комбинезон, в котором звезда выступила на "Супербоуле".

Уже известно, что Рианна не получила "Оскар". Лучшим оригинальным саундтреком признали песню Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревёт революция").

Напомним, ранее УНИАН публиковал полный список победителей престижной кинопремии "Оскар".

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