Для выступления она выбрала роскошный костюм со стразами от Maison Margiela / скриншот

На 95-й церемонии награждения премией "Оскар" выступила барбадосская певица Рианна. Ее песня Lift me Up, прозвучавшая в фильме "Черная пантера: Ваканда навсегда" была в одной из номинаций. 

Певица приехала перед началом церемонии в панамке и свободной футболке, чем сильно удивила журналистов. Однако на сцене беременная Риана превзошла всех. 

Рианна пришла на "Оскар" в панамке / скриншот

Для выступления она выбрала роскошный костюм со стразами от Maison Margiela. Широкие брюки не сковывали движений беременной звезды, а прозрачный верх с черным лифом не скрывал животик певицы.

На сцене Рианна спела Lift me Up, перед этим она сказала, что посвящает свое выступление актеру Чедвику Боузману, сыгравшему Черную Пантеру. Он скончался в 2020 году. У него был рак толстой кишки.

Выступление Рианны поразило фанатов и пользователей сети. Наряд певицы, считают комментаторы, может затмить даже ее красный комбинезон, в котором звезда выступила на "Супербоуле".

Уже известно, что Рианна не получила "Оскар".  Лучшим оригинальным саундтреком признали песню Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревёт революция").

Напомним, ранее УНИАН публиковал полный список победителей престижной кинопремии "Оскар".

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