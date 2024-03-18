Он недавно пополнил ряды ВСУ.

Известный украинский телеведущий Орест Дрималовский, который в прямом эфире новостей рассказал, что идет воевать на фронт, поделился своими первыми впечатлениями от службы.

Орест отметил, что недавно прошел военное обучение, которое длилось 5-6 недель и отправился на Донецкое направление. Пока у него продолжается период адаптации к новым реалиям жизни.

"Я пока не нахожусь непосредственно на линии боевого соприкосновения. Впечатления? Громко! Понимаешь, что враг в считанных километрах. Ощущение постоянной угрозы. Это мобилизует. А еще здесь много сильных людей, настоящих. Это добавляет спокойствия и уверенности", - написал он в своем Instagram.

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Мужчина добавляет, что не имеет причины жаловаться, ведь принимает все, как есть.

"Здесь есть люди, которые два, а то и больше года провели на передовой. И держатся. Я не люблю жаловаться, но действительно на это нет причин. Да, это совсем не то, что пить кофе на Рейтерской и принимать душ каждое утро. Это дискомфорт, который надо принять", - написал Орест.

Он подчеркнул, что не нуждается в дополнительных источниках энергии. Ему достаточно понимания, зачем он находится на фронте.

Напомним, недавно ведущий Орест Дрималовский показал, в каких условиях находится на службе.

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