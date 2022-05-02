Ребенок почти два месяца провел в подвале, и только 1 мая его с мамой эвакуировали.

Телеведущая Екатерина Осадчая через свой Telegram-канал "Поиск пропавших" искала малыша с мамой, которые почти 2 месяца находились в подвале завода "Азовсталь" в Мариуполе. С ними не было связи, и только 1 мая во время эвакуации стало известно, что они живы.

Данной информацией Катя поделилась в своем Instagram-блоге.

"К моменту начала поиска ему было 4 месяца, а вчера Святу исполнилось уже 6 месяцев. И эти 8 недель своей маленькой жизни он провел с мамой в бомбоубежище Азовстали. Мы знали, что они там. С ними не было связи, и мы молились, чтобы все они дождались эвакуации. Они уже на пути в Запорожье, и скоро обнимутся с родными, которые искали, ждали, молились", - написала Осадчая.

"Господи, как это может быть, как такое может происходить с нами сейчас?! Пусть эти маленькие глаза больше никогда не увидят таких ужасов. Извините нас, дети, что мы, взрослые, не смогли помешать этому горю", - добавила телеведущая.

Напомним, ранее стало известно как ведущие 1+1 поддерживают украинцев во время войны.

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