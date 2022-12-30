Телеведущая и YouTube-блогер поделилась чувственными фото, сделанными во время недавней фотосессии.

Известная телеведущая и автор YouTube-канала Маша Ефросинина поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми фото в откровенном наряде. Так, звезда опубликовала несколько черно-белых снимков, на которых она позирует в платье с открытыми плечами и зоной декольте.

Фотографии Ефросинина подписала коротко: "Опустошена, но стараюсь быть сильной". Очевидно, эта фраза описывает состояние 43-летней ведущей после более чем 10 месяцев полномасштабной войны в стране.

Отметим, что Машу довольно часто хейтят в соцсетях. Огромная волна критики связана с ее внешностью - злые языки критикую ее за то, что она якобы слишком худая. Некоторые даже приписывают анорексию. В своей программе "Взрослые девочки" Маша признавалась, что на подобные комментарии она реагирует достаточно болезненно.

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Реакция соцсетей

"Красотка"

"Какая вы прекрасная, просто невероятно!"

"Маша, мое мнение - вы даже когда эмпти (опустошены, - ред) - все равно более наполнены, чем миллионы других людей. Просто иногда бывают паузы… Отдохнуть, почистить мозги, переродиться в новых идеях. Очень Вас уважаю и восхищаюсь!"

Напомним, Ефросинина вспомнила детство в Крыму. По словам знаменитости, когда она была ребенком, в родном для нее городе Керчь тоже время от времени выключали электроэнергию в целях экономии.

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