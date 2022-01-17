Поклонники начали переживать за Цекало из-за его якобы нездорового внешнего вида.

Известный продюсер и бывший муж певицы Лолиты Александр Цекало засветился на фото со своей молодой женой Дариной Эрвин. Артист располнел и выглядит опухшим.

Эрвин показала семейные снимки на своей странице в Instagram. Девушка редко делится фото с Цекало и в ее профиле нет ни одного кадра с мужем. Снимки с продюсером она лишь иногда публикует в Stories.

На новых фото, где Цекало засветился рядом с молодой женой, артист выглядит постаревшим. Продюсер и бывший муж Лолиты располнел, обзавелся довольно большим "животиком", его лицо распухло, а кожа покраснела.

Снимки Цекало взбудоражили сеть. Поклонники всерьез обеспокоены из-за внешнего вида артиста. В СМИ уже появились слухи о том, что артист может злоупотреблять алкоголем.

Цекало и его молодая жена: что известно

Бывший муж Лолиты Милявской и его пассия Дарина Эрвин поженились в 2019 году. До этого Цекало состоял в браке с сестрой Веры Брежневой - Викторией Галушкой. Однако в начале 2019 года в СМИ начали появляться фото, которые доказывали, что артист изменял своей супруге с молодой девушкой. Вскоре оказалось, что новая избранница Цекало - художница и актриса Дарина Эрвин.

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