Попытка забеременеть от рэпера закончилась для девушки трагически.

Американская модель заявила, что получила интимный ожог после секса с канадским рэпером Дрейком. Девушка решила обратиться в суд.

Об этом пишет AllHipHop.

Дрейк и потерпевшая модель, имени которой не называют, познакомились в соцсетях. Исполнитель и его партнерша встретились в ресторане и провели ночь в гостиничном номере.

После секса рэпер оставил в ванной использованный презерватив, а девушка решила воспользоваться этим и попыталась влить сперму в себя, чтобы забеременеть от Дрейка.

Читайте такжеКанье Уэст хочет приехать в Россию и встретиться с ПутинымПохоже, рэпер предусмотрел подобную ситуацию, поэтому влил в презерватив острый соус.

Когда Дрейк услышал крики девушки, он повернулся и признался, что в презервативе острый соус. Теперь модель собирается подать в суд на Дрейка за ожог в интимном месте.

Поговаривают, что таким опасным методом контрацепции Дрейк пользуется всегда, чтобы избежать нежелательных беременностей.

Рэпер прямо не прокомментировал эту ситуацию, но оставил неоднозначное сообщение в Instagram.

"Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму те, что остались 23 часа и 45 минут", - написал рэпер.

Как сообщал УНИАН, ранее треки известного рэпера Дрейка набрали 50 миллиардов прослушиваний на сервисе Spotify.

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