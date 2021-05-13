В Лос-Анджеле состоится церемония вручения премии Billboard Music Awards.
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Звание лучшего артиста десятилетия получит рэпер Дрейк. Его пластинки занимали ведущие места в чарте "Billboard 200", а некоторые песни были в топе около года. Кроме того, он является единственным артистом, который в сумме провел более 50 недель на первом месте чарта.
Стоит отметить, что Дрейк уже 27 раз получал статуэтку Billboard Music Awards. Также к лучшим артистам за последнее десятилетие относят Тейлор Свифт, Бруно Марс, Рианна, Адель, Ширан, Джастин Бибер, Кэти Перри, Maroon 5 и Post Malone.
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