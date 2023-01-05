Модельер вовсе не выглядит на свой возраст.

Американская модельер китайского происхождения Вера Вонг поражает своими внешними данными. В свои 73 года она выглядит максимум на 30.

Известно, что после 40 лет она родила двоих детей. Но ей удалось быстро вернуть прежнюю форму. Более того, она обладает модельной фигурой - стройной, подтянутой, роскошной.

На своей странице в Instagram она обнародовала фото в белом купальнике. На снимке можно внимательно рассмотреть, как она выглядит. У Веры очень стройные ножки, поэтому она их всячески демонстрирует.

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Более того, на ее теле не видно морщин, что говорит о том, что она очень серьезно занимается своим телом и следит за питанием.

Чем известна Вера Вонг

Вера Вонг прославилась благодаря свадебным платьям. В 1989 году ее возлюбленный Артур Беккер сделал ей предложение. Во время подготовки к свадьбе стал вопрос: какое платье выбрать? Тогда Вера подумала, что покупать его в магазине - не вариант, так как не хотела быть похожей на других невест.

Поэтому она решила создать собственное свадебное платье. Она произвела такой фурор, что после этого к ней начали обращаться известные невесты Америки - Челси Клинтон, Иванка Трамп, Мэрайа Кери, Виктория Бекхэм, Аврил Лавин, Дженнифер Лопес, Шэрон Стоун, Ума Турман и другие.

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