26 лет назад на экраны впервые вышел этот фильм. Практически сразу он стал культовым. Сегодня сложно найти человека, который не смотрел бы эту ленту хоть раз.

Более четверти века назад на экраны вышел фильм "Титаник", основанный на реальных событиях. Драма Джеймса Кэмерона тут же стала культовой, заставив каждого зрителя плакать над трагической историей.

Сегодня сложно найти хотя бы одного человека, который никогда не смотрел этот фильм. А те, кто смотрел, будут в шоке от того, насколько сильно изменились главные герои.

Леонардо Ди Каприо

Начнем с главного красавчика фильма, за которым после премьеры закрепилось звание секс-символа. Леонардо Ди Каприо, сыгравший Джека, конечно, изменился за эти почти три десятка лет. Он немного прибавил в весе и возмужал, однако свой шарм не утратил.

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Кейт Уинслет

Красотка Роуз, казалось бы, остановила время. Глядя на ее героиню в фильме, и на сегодняшние фото, разница практически незаметна. Разве что в цвете волос. Все эти годы она является востребованной актрисой, играет в большом кино.

Фрэнсис Фишер

Фрэнсис Фишер сыграла Рут, маму Роуз. За 26 лет она немного постарела, сегодня в кино она не появляется, хотя после "Титаника" у нее еще были некоторые знаковые роли.

Билли Зейн

Еще один красавчик, главный антагонист фильма - Каледон Хокли, жених Розы. Он, заметив влечение Джека и Розы друг к другу, пытался сделать все, чтобы встать между ними, за что его невзлюбили зрители.

Бернард Гилл

Гиллу досталась непростая роль капитана Титаника. Именно он первым понял, что судно с огромным количеством человек на борту идет ко дну, и идеально отыграл свои эмоции. Сегодня 78-летний Бернард Гилл все тот же седовласый мужчина, живет в Великобритании, в кадре практически не появляется.

Напомним, как изменились главные бородачи сериала "Великолепный век".

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