По словам ее коллеги, именно у Оли самый сложный характер.

Украинская певица Алена Омаргалиева посетила студию "Наше радио", где ответила на несколько провокационных вопросов ведущих. Так, солистке дуэта TamerlanAlena пришлось выбирать у кого самый сложный характер в шоу-бизнесе - у Натальи Могилевской или Оли Поляковой.

Знаменитость без раздумий выбрала вторую и отметила, что у "королевы ночи" такое амплуа, ее можно запомнить только по скандалам.

"Оля Полякова. Ну мне кажется, что да. Она просто скандалистка. Ее в принципе можно запомнить чисто по скандалам", - сказала Омаргалиева.

Видео дня

Скандалы с Олей Поляковой

В эфире шоу "Маска" Оля Полякова грубо высказалась о Тине Кароль, назвав ее "плакальщицей на похоронах". Позже она извинилась перед артисткой.

В интервью Рамине Эсхакзай Полякова отметила, что продюсеры шоу ее подставили тем, что выпустили этот момент в эфир.

"Когда я не права, я всегда извиняюсь. Я извинилась в тот же день, когда вышел этот сюжет, а потом мы уже помирились", - рассказала певица.

Также Полякова как-то грубо пошутила в адрес Насти Каменских, публично назвав ее "хвойдой". Тогда Настя не сдержалась и хлопнула певицу по губам.

Вас также могут заинтересовать новости: