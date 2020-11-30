Оля Полякова изменилась до неузнаваемости с новой короткой прической.

Оля Полякова показала новую эффектную прическу для участия в детективном шоу "Маска".

Шоу будет выходить на канале "Украина", и Полякова будет одной из ведущих. В новом образе Оля предстала в гладком облегающем миди-платье нежно-розового цвета с капюшоном и воланами. Талию Оля подчеркнула ремнем, а стройность ног - разрезом сбоку.

Настоящим удивлением стала дерзкая стрижка звезды - Олю никогда прежде не видели с короткой прической. Свой образ она дополнила сливовой помадой, стрелками на глазах и массивными серьгами-сердечками.

"Кого напоминаю вам в этот раз?", - спросила Полякова у подписчиков. Фанаты предложили свои варианты: Lady Gaga, Pink, Madonna, Кайли Миноуг, Гвен Стефани, ONUKA. Все согласились, что в новом образе Оля выглядит роскошно.

В шоу маска с Владимиром Остапчуком звездные детективы вместе со зрителями должны будут угадать кто прячется под маской и невероятным костюмом. Артистка будет комментировать исполнения, постановки участников, их вокальные данные, а также помогать зрителям угадать - кто же скрывается за масками. Другим звездным детективом шоу будет известный исполнитель Дзидзьо.

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Автор: Екатерина Пулатова