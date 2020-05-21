Оля Полякова вспомнила, как ей хотели сорвать концерт из-за кокошника и песен на русском

Полякова посетовала, что в тот нелегкий момент единственным коллегой, который ее поддержал, был Андрей Данилко.

Оля Полякова мечтает создать профсоюз, который будет защищать интересы украинских артистов.

Об этом Полякова рассказала в новом выпуске своего Instagram-шоу "Правда или дело", пишет Апостроф.

Певица считает, что иначе деятели культуры не добьются от власти внимания и защиты, а в качестве примера приводит инцидент 2017 года, когда группа вооруженных людей попыталась сорвать ее выступление в Ровно.

"Пришли 200 человек в балаклавах, перекрыли дом культуры, запретили людям туда заходить, а со мной сели на переговоры. Они все были с оружием, это было очень страшно, но я села с ними говорить. Я спросила: "Чего вы хотите?" Они сказали: "Скажи, что Крым наш". Я сказала: "Понятное дело, что он наш и его аннексировали". Они: "Скажи, что русские на Донбассе воюют". Я говорю: "Это только дебил не знает, что они там воюют, что дальше?" Они думали, что я не буду говорить этого на камеру, как какая-то русская подстилка", - рассказала Полякова.

Полякова ответила на все вопросы протестующих, но они по-прежнему запрещали ей выступать, и больше 1000 зрителей ждали начала мероприятия 4 часа. Сама она связывает неоправданную агрессию со своей русскоязычной программой и кокошником, в котором выходила на сцену.

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"В последний раз я в России выступала в конце 2014 года. Я туда не ездила, мы начали это выяснять, и за 3 часов они меня вымотали. Тем не менее я выступать пошла, люди не разошлись, и с 7 вечера до 11 они простояли под домом культуры, - рассказала она. - Я отработала этот концерт полностью, утром села в машину, позвонила мужу и попросила купить дом за границей. Я не хотела жить в этой стране. Те люди звонили в СБУ, говорили, что заминировали зал, и при этом ни одного уголовного дела на них не завели. Полицейские стояли и просто ковыряли в носу. Это было несправедливо и противозаконно, и до сих пор никто не понес за это никакого наказания".

Полякова посетовала, что в тот нелегкий момент единственным коллегой, который ее поддержал, был Андрей Данилко. При этом больше всего она злится на государство, которое отказывается защищать деятелей культуры и шоу-бизнеса. "Ладно там артисты, но то, что государство нас не защищает - это свинство", - сказала она.

Напомним, ранее Оля Полякова в прямом эфире Instagram рассказала подробности о своей ссоре со Светланой Лободой.