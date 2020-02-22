Верка Сердючка "вспомнила молодость" и зажгла на финале Нацотбора на Евровидение (видео)

Звезда украинского шоу-бизнеса исполнила несколько своих хитов, среди них –"Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю!" и "Тук, тук, тук".

Финал Национального отбора на Евровидение 2020 открыла «единственная и неповторимая» Верка Сердючка.

Читайте такжеKHAYAT заявил, что в случае неудачи поставит на Евровидении "крест"Она исполнила несколько своих хитов, в частности, «Зибен-Зибен, Ай Лю-Лю!» и «Тук, тук, тук».

Перед тем, как вспомнить молодость Сердючка пожелала всем хорошего настроения, а участникам – удачи.

«Ради вас влезла в этот не то что старый костюм, а в этот легендарный костюм!... Притула, вызывай «пожарку», мы начинаем зажигать!» – заявила она.

Сразу после выступления «царицы украинского шоу-бизнеса» ведущий шоу Сергей Притула поинтересовался у нее: «почему Верка Сердючка не хочет сама участвовать в отборе на конкурс?».

«Нет, она хочет, но Данилко протестует… Друзья, я с удовольствием, но пусть другие повыигрывают. Страны я имею в виду», – пошутила она.

Ранее УНИАН сообщал, как букмекер спрогнозировал вероятного победителя Нацотбора. При этом он отмечал, что финал в текущем году может стать самым непредсказуемым за всю историю из-за сразу четырех явных фаворитов.

Как известно, за право представлять страну на песенном конкурсе в финале соревновались шесть участников: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.