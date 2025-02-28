Певица также ответила, слушает ли ее песни.

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о конкуренции с Тиной Кароль.

Артистка отметила, что любит Кароль. По ее словам, они постоянно "бодаются" в шоу-бизнесе, однако она не видит в этом ничего плохого.

"Смотрите, я очень люблю Тину как артистку. Прям люблю. Она "нервная крикуха". Такой и должна быть артистка, я сама такая. Я люблю Тину, как-то так случилось, что нас осталось только две и бодаться приходится друг с другом. Я бы бодалась с Ефросининой, но я почему-то с ней подружилась. Плюс она не поет. С Тиной мы играем историю конкуренции", - сказала Полякова на концерте тура "Взрослых девочек" в Польше.

Что известно о скандале Оли Поляковой и Тины Кароль

В 2021 году Оля в третьем выпуске шоу "Маска" назвала Тину Кароль "известной плакальщицей на похоронах". После этих слов разгорелся скандал между артистками. Позже Полякова оправдывалась за свои слова в сети. Звезда объяснила, что имела в виду исключительно творчество Кароль, а не то, что у нее умер муж и продюсер Евгений Огир.

"Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень грустный репертуар. Саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю. Поэтому никогда не стала бы шутить на тему ее личной трагедии, ее личной истории", - говорила Оля.

Позже Кароль ответила на упреки коллеги такими словами:

"Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить ради сына. Но не на похоронах, а за здоровье и за силу высоты в близости родственных душ".

Напомним, ранее певица Тина Кароль рассказала о зависти коллег в украинском шоу-бизнесе.

Вас также могут заинтересовать новости: