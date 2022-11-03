Знаменитость была в Испании, где принимала участие в благотворительном концерте для детей-сирот.

Известная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская вернулась в Киев из Испании. Туда звезда летала для того, чтобы принять участие в благотворительном концерте для детей-сирот. Вернувшись в Киев, Ольга не смогла сдержать эмоций. Вот что Сумская написала в своем Instagram-блоге:

"Мой родной Киев! Приехала после благотворительного концерта для детей сирот в Испании, где все такое яркое и сияющее… И так необычно снова увидеть наш любимый город в темноте… Но Господь с нами и Михаил Архистратиг защитит, мы верим! Наш родной Киев, ты будешь сиять!".

Что Ольга Сумская делает во время войны

Актриса театра и кино после 24 февраля принимает активное участие в информационной обороне. Она публикует у себя в Instagram-блоге информацию об обстрелах и зверствах российских оккупантов.

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Стоит добавить, что после 24 февраля Сумскую активно критиковали за то, что ее старшая дочь Антонина Паперная остается в Москве и молчит о войне. Сама же Ольга объяснила, что Тоня поддерживает Украину, но не может покинуть РФ с маленькими детьми на руках.

Напомним, Ольга Сумская рассказала, отправят ли ее зятя-россиянина на войну.

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