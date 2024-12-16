Актриса рассказала, что хочет чтобы люди знали о творчестве матери.

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась планами по установке памятника своей матери, Анне Сумской, которая умерла в начале полномасштабного вторжения. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

Ольга хочет заказать ритуальную табличку с QR-кодом, который позволит посетителям узнать больше о жизни и творчестве ее матери, заслуженной артистки Украины.

"Сейчас занимаюсь памятником, думаю установить QR-код на надгробии - сейчас делают такие таблички, с помощью которых можно открыть на смартфоне некролог или страницу памяти об усопшем. Мне хочется, чтобы люди больше знали о творчестве моих родителей", - рассказала Ольга.

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На вопрос об участии в установке памятника старшей сестры Натальи, с которой у Ольги сложные отношения, актриса ответила, что пока не знает, как будет.

Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская - это имя, знакомое каждому украинцу. Народная артистка Украины, талантливая актриса театра и кино, она покорила сердца миллионов зрителей своими яркими ролями. Ее Роксолана в культовом сериале стала настоящим символом украинской красоты и женственности, а Маруся Чурай в фильме "Черная рада" - воплощением национального характера. Ольга Сумская - это не только одаренная актриса, но и активная общественная деятельница, которая всегда отстаивает украинскую культуру и идентичность.

Она происходит из известной актерской династии, ее родители - народные артисты Украины. Ольга Сумская продолжила семейную традицию, посвятив себя сцене и экрану. Ее творческий путь - это ряд успешных ролей в театре и кино, участие в телевизионных проектах, общественная деятельность. Ольга Сумская - это настоящий пример женщины, которая достигла успеха в профессии, не потеряв при этом своей женственности и привлекательности.

Напомним, Ольга Сумская рассказала об отношениях с дочерью, которая живет в России.

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