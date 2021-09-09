Мужчина караулил у дома актрисы и на удивление вежливо приглашал ее к себе в гости.

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала о преследованиях, которые чудом не закончились трагедией. Один из фанатов навязчиво писал звезде и даже ее младшей дочери в социальных сетях. А однажды он караулил у подъезда.

Об этом актриса рассказала в студии программы "Касается каждого".

Сумская пришла на проект в роли звездного эксперта, в эфире обсуждали преследователя девочки из Запорожской области, которой угрожает взрослый мужчина. Актриса рассказала, что социальные сети могут быть очень опасными, ведь существует много "неадекватов".

Когда-то и сама Сумская страдала от преследования. "Неадекват" писал ей в социальных сетях, приглашал в гости и признавался в симпатии. Мужчина был вежливым, однако актриса заподозрила неладное, когда он начал писать не только ей. Настойчивый фанат начал "забрасывать" сообщениями ее младшую дочь.

А однажды "неадекват" караулил возле дома Ольги Сумской. Она увидела у подъезда мужчину, он подошел к ней и представился. Актриса поняла, что перед ней стоит именно тот настойчивый фанат.

Читайте такжеМаричка Падалко заговорила об уходе с 1+1В тот момент звезде было страшно. Ведь вся ситуация довольно жуткая. Неизвестный мужчина сначала пишет в социальных сетях ей и ее ребенку, а потом узнает адрес актрисы.

К счастью, Сумская не пострадала от "неадеквата". Актриса не стала рассказывать, чем закончилась история с преследованием, однако отметила, как важно беречь себя и своих детей от странных и навязчивых фанатов в социальных сетях.

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Автор: Полина Кузенко