К счастью, она не пострадала.

Украинская певица Лидия Скорубская, которая выступает под сценическим именем Lida Lee, попала в ДТП.

О неприятном инциденте на дороге она рассказала в своем Instagram. По словам артистки, это произошло вчера, 8 марта, в Международный женский день.

Подробности ДТП Лида решила не раскрывать, а лишь показала свою машину. На фото заметно, что на авто остались царапины, вмятина и повреждено колесо.

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"С 8 Марта ... Будьте внимательны на дорогах. И это посыл не мне!" - отметила исполнительница, намекнув, что не она была виновата в аварии.

К слову, к счастью, с Lida Lee все хорошо. Позже она показала, как ее авто забирает эвакуатор. Из-за серьезного повреждения колеса на нем пока невозможно ездить.

Напомним, ранее стало известно, что 63-летняя американская певица Энджи Стоун погибла в ДТП, когда ехала с выступления в Монтгомери. В автобусе также находилось еще 8 человек - это команда звезды, однако только она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью.

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