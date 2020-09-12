Артистка предпочитает ходить в маске и перчатках.

Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая уже успела заболеть и вылечиться от коронавируса, показала, как защищается от COVID-19.

Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Снова в пути", - подписала фото артистка.

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Отметим, что Куриленко позирует в медицинской маске, несмотря на то, что на фоне нет ни единого человека. К тому же артистка дополнительно защитилась, надев перчатки.

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Автор: Екатерина Лиманская