Куриленко знает, как защититься от коронавируса / фото Ольга Куриленко, Instagram
Знаменитая голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая уже успела заболеть и вылечиться от коронавируса, показала, как защищается от COVID-19.
Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Снова в пути", - подписала фото артистка.
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Отметим, что Куриленко позирует в медицинской маске, несмотря на то, что на фоне нет ни единого человека. К тому же артистка дополнительно защитилась, надев перчатки.
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