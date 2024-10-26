Она вместе с дочерью и сыном отдохнула в парке.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут умилила фото с младшими детьми.

Недавно в своем Instagram она показала, как проводит время с 8-летним сыном Валерием и 6-летней дочерью Евдокией. Ольга вместе с детьми находится сейчас в Великобритании, а накануне Хэллоуина решила посетить там тематический парк с тыквами.

"Иногда, чтобы смеяться, нужно упасть", - подписала семейные фото Фреймут и показала, как они развлекались.

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Но на следующий день телеведущая показала, в каком образе сын и дочь пошли в школу. Для уроков дети выбрали вышиванки: Валерий был в вышитой рубашке и пиджаке, а Евдокия - в белом платье с красной вышивкой и лентой в волосах.

К слову, Ольга Фреймут родила младших детей в браке с телевизионным продюсером Владимиром Локотко. Также у нее есть 18-летняя дочь Злата от предыдущих отношений. Девушка учится в США, где уже успела закончить школу и планирует поступать в вуз.

Напомним, ранее стало известно, что старшая дочь Ольги Фреймут неожиданно вернулась в Украину.

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