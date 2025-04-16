Она оставила комментарий под фото.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут отреагировала на откровенный образ своей 19-летней дочери Златы в новой фотосессии.

Напомним, что девушка позировала в Лос-Анджелесе в кожаном костюме, который состоял из брюк и корсетного топа с глубоким декольте. Позже она сменила образ на мини-платье кораллового цвета. Фотографии наделали шума в сети, а сама Злата получила много комплиментов.

Прокомментировала фотосет и звездная мама. Фреймут оставила лаконичный комментарий под кадром дочери.

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"Люблю", - написала телеведущая и добавила смайлик в виде сердечка.

К слову, также свою реакцию оставила и младшая сестра Ольги.

"Злата", - написала тетя Златы и тоже добавила смайлик "сердечко".

Отметим, что Ольга Фреймут воспитывает троих детей. Старшую дочь Злату она родила в первом браке с британцем Нилом Митчеллом. Во втором браке с продюсером Владимиром Локотко у нее родились сын Валерий и дочь Евдокия.

Напомним, ранее стало известно, куда исчезла и где сейчас живет "ревизор" Ольга Фреймут.

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