17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила слишком откровенным образом с глубоким декольте

Девушка продолжает эпатировать публику.

Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут - 17-летняя Злата Митчелл - продолжает удивлять поклонников откровенными образами. В этот раз девушка предстала в кожаном костюме из двух элементов - штаны и корсетный топ с глубоким декольте.

Позировала Злата на фоне голливудских гор. Интересно, что девушка сделала томное выражение лица, что добавило еще большей пикантности ее фотографиям.

Позже Митчелл поделилась еще одной серией снимков, на которых она предстала в красном шелковом мини-платье и на каблуках. В таком образе девушка продемонстрировала свои ножки.

Видео дня

Как отреагировали пользователи сети:

"Огонь"

"Королева"

"Мега рок-звезда"

"Ну какая же ты, это поджог"

"Жаркая"

Отметим, Злата Митчелл уже много лет живет и учится в США. А вот ее звездная мама со своим мужем и младшими детьми проживает в Лондоне.

Напомним, куда исчезла и где живет "ревизор" Ольга Фреймут.

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