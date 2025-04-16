17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила слишком откровенным образом с глубоким декольте

Дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут - 17-летняя Злата Митчелл - продолжает удивлять поклонников откровенными образами. В этот раз девушка предстала в кожаном костюме из двух элементов - штаны и корсетный топ с глубоким декольте.

Позировала Злата на фоне голливудских гор. Интересно, что девушка сделала томное выражение лица, что добавило еще большей пикантности ее фотографиям.

17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила слишком откровенным образом с глубоким декольте

Позже Митчелл поделилась еще одной серией снимков, на которых она предстала в красном шелковом мини-платье и на каблуках. В таком образе девушка продемонстрировала свои ножки.

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17-летняя дочь Ольги Фреймут удивила слишком откровенным образом с глубоким декольте

Как отреагировали пользователи сети:

  • "Огонь"
  • "Королева"
  • "Мега рок-звезда"
  • "Ну какая же ты, это поджог"
  • "Жаркая"

Отметим, Злата Митчелл уже много лет живет и учится в США. А вот ее звездная мама со своим мужем и младшими детьми проживает в Лондоне.

Напомним, куда исчезла и где живет "ревизор" Ольга Фреймут.

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