Певица со сцены произнесла пламенную речь, посвященную Дмитрию Тарасову.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на одной их церемоний впервые после развода в 2016 году встретила своего экс-мужа Дмитрия Тарасова и решила его потроллить, но что-то пошло не так.

Звезда вышла на сцену в фиолетовом комбинезоне и шубе в тон. Дополнила она такой образ ярким макияжем и низким пучком. Затем она произнесла пламенную речь, которую посвятила Тарасову.

"Я всегда представляла, как же это случится. В этом зале присутствует мой бывший муж. Где ты, я тебя не вижу... Он машет с галерки… Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: "Какой же я дурак. Как я мог ее пр*срать", - сказала Бузова.

Читайте такжеЖена Павлика после намека на развод высказалась о конфликте с мужем: "Я не жалею"Вероятно, Бузова ожидала поддержки от людей, которые сидели в зале. И да, некоторые из них похлопали. Но позже в сети люди начали резко негативно высказываться в адрес певицы.

"Одна я испытала испанский стыд?", "Тарасов перекрестился и сказал: "Слава Богу, я не с тобой", "Вот, что творит коньяк по утрам", "Слова обиженной и несчастной женщины, стыдно", "Сама себя позорит", "Говорит она, а стыдно мне", - пишут пользователи сети.

Отметим, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были вместе четыре года. В 2016 году они состояли в бракоразводном процессе, который не обошелся без скандалов. На премии канала FashionTV они встретились впервые после развода.

Ранее УНИАН сообщал, что подруга Бузовой вскрыла правду о ее "пьянстве".

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