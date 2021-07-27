Скандальной ведущей все чаще приписывают алкоголизм, всему виной ее странное поведение.

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова всерьез обеспокоила сеть своим излишне расслабленным поведением. Певица закатывала глаза, махала руками, а потом и вовсе села на пол. Фанаты заговорили о чрезмерной любви певицы к алкоголю. Ситуацию прояснила ее подруга Виктория Боня.

Своим мнением о "пьянстве" Бузовой ее близкая знакомая поделилась в интервью изданию "Телепрограмма".

Так, Боня рассказала, что скандальная певица действительно "может выпить", однако она это делает не всегда. Бузова позволяет себе пригубить спиртного, но не перед своими выступлениями, а после них.

На вопрос о ситуации, когда российская артистка посетила концерт одной из музыкальных групп и устроила там странные танцы, Боня дала неоднозначный ответ:

Читайте такжеНевеста - Юля "Зайка": Богдан Юсипчук рассекретил свадьбу с финалисткой "Холостяка" (фото)"Ну и что. Человек разве не может выпить и расслабиться. Вдруг наступил "сухой закон", и все такие правильные стали".

Своими словами Боня не только не оправдала Бузову за ее "пьянство", но и усугубила ситуацию. Если певица пьет после своих концертов, то ей явно никто не помешает употреблять алкоголь в свободное время, которого у нее сейчас немало.

Фанаты уже давно переживают за Бузову. Многие даже выдвигают версии о том, что певица может страдать от алкоголизма. Сама же певица болезненно реагирует на шутки о своем "пьянстве" и постоянно пытается все опровергнуть.

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Автор: Иван Бойко