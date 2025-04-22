Елена Тополя призналась, что пережила операцию после последних родов, во время которой ей установили специальную сетку.

Известная украинская певица Елена Тополя высказалась о возможном пополнении в семье с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Исполнительница призналась, что больше не сможет иметь детей, поскольку новая беременность может угрожать ее жизни.

Об этом звезда рассказала в интервью для проекта "33 вопроса от Люкс ФМ". По словам артистки, во время последней беременности, когда она вынашивала под сердцем дочь Марию, у нее разорвались мышцы живота. Женщина испытывала дискомфорт, поскольку ее органы буквально защищала только кожа.

"Скажем, функция забеременеть работает, но, когда я была беременна Машей, у меня полностью разорвались мышцы живота, то есть мои органы прикрывала только кожа. Я ждала, что, может, оно станет на место, чудо произойдет. Но не дождалась, и пришел момент, когда я начала заниматься спортом, я почувствовала, что мышцы еще больше уходят в стороны, и это очень опасно", - поделилась Елена.

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Многодетная мама обратилась за помощью к медикам. После этого ей сделали операцию, во время которой установили специальную сетку. Из-за нее Тополя не сможет выносить еще одного ребенка, потому что такая беременность может нанести вред и малышу, и маме.

"Теперь у меня стоит сетка, сквозь которую уже немного проросли мышцы. И это тот материал, который не тянется. Поэтому я не представляю, насколько это возможно - выносить ребенка. И насколько вообще возможно родить, потому что из этой сетки все эти мышцы сорвутся и будет беда-беда", - объяснила певица.

Знаменитость добавила, что она, возможно, бы и хотела еще детей, но после операция решила, что в четвертый раз мамой становиться точно не будет. Сейчас она наслаждается материнством и сосредоточена на своих трех детях.

"Но в этом случае я уже точно знаю, что не могу себе этого позволить. Не потому, что я не хочу четвертого ребенка, а потому, что не хочу, чтобы кто-то из нас пострадал", - подытожила Тополя.

К слову, артистка уже более 11 лет состоит в браке с музыкантом Тарасом Тополей. Пара в 2013 году впервые стала родителями. Тогда у них родился сын Роман. Также они воспитывают 10-летнего сына Марка и 5-летнюю дочь Марию.

Напомним, ранее Елена Тополя рассказала о ссорах с мужем и почему у них возникают конфликты. Певица призналась, есть ли у них с любимым конкуренция между собой. А также она поделилась, из-за чего Тарас Тополя может поругаться на детей.

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