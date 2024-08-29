Артистка рассказала, в какой класс в школе перешли двойняшки.

Известная украинская актриса, ведущая, экс-участница Студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась редкими кадрами детей-двойняшек. Телезвезда рассказала, в какой класс пойдут дочь и сын в этом году.

В своем Instagram Кравец опубликовала фотографию, на которой позировали двойняшки - 8-летняя дочь Екатерина и 8-летний сын Иван. Снимок, вероятно, был сделан, когда Ваня как раз шел на спортивный кружок, потому что в руках он держал футбольный мяч и был одет в спортивную форму.

Звездная мама поделилась, что в этом году двойняшки пойдут уже в третий класс. На фото она оставила шутливую подпись, в частности, ведущая рассказала, как дети обсуждали окончание летних каникул и начало учебного года.

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Уже на этой неделе в большинстве школ пройдут праздничные линейки по случаю первого сентября, поэтому Елена поинтересовалась у дочери и сына, в чем они пойдут в школу. Ответ не заставил себя долго ждать и двойняшки сказали, что пойдут "в слезах".

"Так, давайте определимся, в чем вы пойдете в школу в понедельник? В слезах, мам, в слезах", - процитировала слова Кати и Вани актриса.

К слову, дочь и сын Кравец учатся в Киеве, в одной из школ. Звезда выбрала для детей частное учебное заведение. У Елены также есть старшая дочь Мария, которой уже 21 год. Девушка живет отдельно и снимает ролики на YouTube.

Напомним, ранее Елена Кравец показала фото детей-двойняшек и рассказала о своих методах воспитания. Актриса рассекретила, какими профессиями мечтают овладеть дочь и сын.

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