Иван и Екатерина заметно подросли.

Известная украинская актриса, экс-участница Студии "Квартал 95" и ведущая Елена Кравец показала редкое фото своих детей-двойняшек.

Недавно она опубликовала в своем Instagram кадр с 8-летними Иваном и Екатериной. Дети позировали на камеру звездной маме и обнимались.

К слову, девочка выбрала для снимка розовую вязаную кофточку с черными джинсами. В то время мальчик был одет в черную футболку с надписью "Bro" и изображением футбольного мяча.

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"Редкие минуты согласия между бро и сестрами", - подписала семейное фото Кравец, намекая, что дети не всегда такие спокойные и дружные, как может показаться на первый взгляд.

Кстати, дочь и сын Елены в этом году перешли в третий класс. Они получают образование в столичном частном учебном заведении. Также актриса воспитывает старшую 21-летнюю дочь Марию. Девушка давно живет отдельно от родителей и снимает проекты для YouTube вместе с мамой.

Напомним, ранее телеведущая Лидия Таран очаровала кадрами с единственной дочерью Василисой и поздравила ее с особым праздником.

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