Звезды вместе показалась за границей на футбольном матче.

Украинский ведущий и продюсер Алексей Дивеев-Церковный, наиболее известный по программе "Погода" на телеканале "Интер" и участию в шоу Последний герой. Вторая высадка", выехал за границу. Произошло это незадолго до начала полномасштабного вторжения. Уехав из Украины, телезвезда никак не высказывался о войне и исчез из инфопространства.

Однако на днях он показался в компании известного украинского рэпера и продюсера Потапа, который также уже более трех лет живет за границей. УНИАН рассказывает, что известно о Дивееве-Церковном, куда он исчез во время войны и какими скандальными высказываниями запомнился.

Что известно о Дивееве-Церковном

Алексей родился в Сумской области в семье военных. Математическое образование он получил на факультете кибернетики Киевского национального университета имени Т. Шевченко. Параллельно с учебой в вузе звезда начал зарабатывать первые деньги, работая моделью.

Видео дня

В 1998 году Дивеев-Церковный начал свой путь на телевидении. Тогда он начал свою работу на "Интере", где вел программу о звездах, прогноз погоды и рассказывал о кино. Уже через девять лет ведущий решил сменить работу и начал карьеру режиссера, в частности, он работал на конкурсе "Мисс Украина-Вселенная".

В 2012 году Алексей стал победителем шоу "Последний герой. Вторая высадка". Было в жизни знаменитость место и для политики. Он баллотировался на должность мэра Сернигова в 2006-м.

Позиция относительно войны в Украине

Дивеев-Церковный покинул родину перед началом полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался в Украину. За это время он отличился своей молчаливой позицией относительно войны. Ведущий никак не высказывается по страшным событиям в Украине, а в соцсетях продолжает общаться на русском.

В мае 2022-го экс-супруга Виталия Кличко - Наталья Горовая - опубликовала совместное фото с ведущим. Оно было сделано в Германии. В подписи женщина указала, что Алексей якобы "был вынужден покинуть Украину". В комментариях сам продюсер объяснил, что планировал 25 февраля 2022 года вернуться в Украину из командировки, но не сделал этого из-за войны.

Уже через год звезда оскандалился другим заявлением. Он вспомнил об СССР и затосковал по советским временам. Знаменитость написал в комментариях под сообщением певицы Марии Бурмаки о важности борьбы за национальную идентичность расхвалил Советский союз. Мужчина выдал, что во времена СССР все якобы "жили дружно" и никаких запретов не существовало.

Сейчас в его соцсетях можно увидеть преимущественно кадры с отдыха, на которых он наслаждается заграничной жизнью, пока в Украине гибнут люди. В то же время Алексей до сих пор не выразил четкой позиции относительно террора россиян.

Где сейчас Алексей Дивеев-Церковный

Во время войны ведущий некоторое время жил в Италии и Латвии. Однако на днях он засветился в Испании. Известно об этом стало из Instagram-"сториз" рэпера Потапа. Артист опубликовал совместный кадр с Дивеевым-Церковным.

Вместе они побывали на футбольном матче Лиги наций между сборными Украины и Бельгии в испанском городе Мурсия. Снимок исполнитель решил не подписывать. Вероятно, Алексей прилетел в Испанию на отдых, но где именно он сейчас живет - неизвестно.

Напомним, ранее Алексей Дивеев-Церковный внезапно публично поддержал Светлану Лободу. Ведущий опубликовал совместную фотографию с артисткой, которая до 2022 года жила и работала в РФ, а также процитировал слова из ее песни.

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