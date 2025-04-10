По словам женщины, врачи почти год боролись за жизнь Чечуна, но спасти его так и не удалось.

Жена покойного украинского комика Александра Чечуна, известного как участника юмористической команды "Стадион Диброва", которого не стало в среду, 9 апреля, раскрыла причину его смерти. Женщина сообщила, что врачи долгое время боролись за жизнь звезды "Лиги смеха", но его сердце в конце концов не выдержало.

Уход любимого в мир иной Ольга Гриценюк подтвердила в своих "сториз" в Instagram. Она опубликовала одну из фотографий Чечуна, сделанное на фронте. Как известно, мужчина пополнил ряды ВСУ в 2022 году. С ее слов стало известно, что артист получил тяжелое ранение на фронте.

Произошло это во время выполнения боевого задания, после чего его госпитализировали в больницу. Почти год Александра пытались спасти медики, но его жизнь оборвалась на этой неделе.

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"Саши не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания, мы почти год боролись за его жизнь... Но, к сожалению...", - сообщила жена юмориста.

Также женщина отметила, что информацию о времени и месте прощания с ее мужем, она объявит позже.

К слову, военный запомнился зрителям, как искренний и харизматичный юморист. Он выступал в составе команда "Стадион Диброва". После начала полномасштабного вторжения Чечун отказался от сцены и решил мобилизоваться. Его служба длилась примерно два года.

Ранее о смерти Александра сообщили его друзья и коллеги из "Лиги смеха". Они отреагировали на смерть комика в своих соцсетях и почтили его память

Напомним, ранее на войне погибла украинская художница Маргарита Половинко. Защитница служила в рядах Второго механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. Она была волонтером и парамедиком. Похоронят женщину, которой не стало на 32-м году жизни, в ее родном Кривом Роге.

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