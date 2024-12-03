Режиссер убежден, что артисту уже не удастся восстановить былую популярность.

Известный украинский режиссер, ведущий, автор шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников высказался об артисте Олеге Виннике, который с 2022 года находится за границей. Знаменитость спрогнозировал, есть ли у певца шансы восстановить репутацию и снова стать звездой в Украине.

Не секрет, что исполнитель покинул Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Уже более двух лет он живет в Германии и почти не выходит на связь. Олег сталкивается с критикой в сети, в частности, после того, как он анонсировал концерт в Польше.

В интервью Славе Демину Синельников поделился мнением, что в дальнейшем украинцам будут важнее те звезды, которые были рядом с ними в сложные времена, а не бежали за границу, которые переживали войну все вместе. А вот что касается Винника, то ему уже точно не вернуть былую славу и большое количество фанатов, которое у него было, говорит режиссер. Ведущий убежден, что этого не произойдет, даже если он вернется в Украину, чего пока, похоже, не планирует делать.

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"Мы закладываем ощущение, что мы живем в классном государстве. И когда закончится нашей победой эта война, вот тогда зритель будет вспоминать, что Слава Демин не плохиш, а работал даже в такие сложные времена. Сопротивлялся и делал. И сейчас ему можно дать немного заработать, поставить лишний лайк. И этот человек весомее, чем Винник. Вот где он? Кто он? Он уже никогда не будет звездой в Украине. Никогда! Что бы он ни сделал, как бы он ни выкладывался. Его звезда зашла", - подчеркнул Евгений.

В дополнение, Синельников отметил, что после завершения войны в Украине начнется не менее сложный этап. Речь идет о том, когда украинские беглецы начнут массово возвращаться на родину и рассказывать, как они за границей переживали за украинцев, живших все это время здесь.

"Выиграть не победу, выиграть страну, которую я хочу. Потому что победа - это только начало. После того будут с*ачи. Потому что вернутся все, кто уехал, и будут говорить: "А мы там на Мальдивах знаешь, как волновались за Украину?". И этот период будет не менее сложным, чем победа", - считает ведущий.

Напомним, ранее Синельников раскрыл сумму компенсации, которую получили его родители за разрушенный дом. Оккупанты уничтожили дом семьи в Гостомеле в начале большой войны.

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