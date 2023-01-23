Инцидент произошел еще в 2014 году в Дебальцево Донецкой области.

Украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка вспомнил, как попал под обстрел оккупантов вместе с коллегами. Случилось это в городе Дебальцево Донецкой области в 2014 году.

На передовой он оказался, потому что регулярно давал концерты для украинских защитников. Эта поездка едва не стала фатальной.

"Наверное, первое выступление запомнилось больше всего. Это было еще в 2014 году. Тогда выступали в Дебальцево. Это было начало войны, мы только приехали туда и попали под обстрел", - поделился Скрипка в интервью "24 каналу".

Видео дня

Несмотря на такой опасный первый опыт, он и его коллеги не отказались от выступлений для военных в зоне боевых действий. Музыкант подчеркнул, что это очень поднимает боевой дух.

"На передовую важно ездить, чтобы осознать, что происходит", - резюмировал Скрипка.

Отметим, это уже не первый случай, когда Олег Скрипка мог погибнуть. В 2022 году во время обстрела Винницы он чудом спасся.

"Должен был состояться наш концерт в поддержку Украины в городе Винница. Мы намеревались посетить военных, как это происходит в каждом городе, в который мы приезжаем с благотворительными концертами. Мы встретились с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени", - написал Скрипка на своей странице в Facebook.

Напомним, из-за позиции Олега Скрипки россияне срывают его концерты в других странах. Например, лидер группы "Вопли Видоплясова" осенью пожаловался на то, что в Германии массово отменяют концерты его коллектива, и он видит в этом связь с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: