Музыкант успел отъехать от места, куда прилетела ракета.

Украинский певец Олег Скрипка рассказал, что сегодня должен был состояться концерт с его участием в Виннице. Он встретился с организаторами концерта прямо в центре города, куда и попала ракета. Но, благо, за 10 минут до авиаудара он оттуда уехал.

"Сегодня должен был состояться наш концерт в поддержку Украины в городе Винница. Мы намеревались посетить военных, как это происходит в каждом городе, в который мы приезжаем с благотворительными концертами. Мы встретились с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени", - написал Скрипка на своей странице в Facebook.

Он добавил, что пока враг лжет о ликвидации еще одной военной базы, мы видим своими глазами реальность их "спасительной спецоперации".

"Светлая память всем погибшим. Не забудем, никогда", - добавил музыкант.

Напомним, в результате авиаудара по Виннице пострадали члены команды певицы Оли Цибульской и погиб участник команды певицы ROXOLANA.

Вас также могут заинтересовать новости: