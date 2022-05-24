На месте дома одни руины.

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова поделилась с поклонниками печальной новостью. В своем Instagram она рассказала, что российские оккупанты уничтожили ее дом в Буче.

При этом она уточнила, что ее семья может жить в доме, несмотря на то, что там нет неудобств.

"Знаете, сегодня была первая ночь снова дома! Это чувство не похожее ни на что. Полноценное счастье! Моя дочь впервые за 3 месяца спала в своей кровати, а не в коляске, моя гора косметики и вещей оказались мне не так и нужны, 3 месяца умывалась детской пенкой и все идеально. Так мало нам нужно, лишь мир и дом (любимые здоровые рядом)", - написала Эльвира.

Также она поблагодарила за то, что дом хотя бы не сгорел дотла.

"Да, кто бы мог подумать, что мы будем благодарны, что в наш дом пробрались, кушали и какое-то время там жили оккупанты, и сейчас я благодарю, что дом не сожгли. Попал снаряд, ракета, снесено 2 этажа, но он не горел", - добавила дизайнер.

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